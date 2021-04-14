“قصي صدام حسين”.. لاعب كرة في أفقر قرية باليمن!

نشرت وسائل إعلام يمنية تقريراً عن طفل صغير يدعى “قصي صدام حسين”، قالت إنه مولع بكرة القدم وفي طريقه إلى النجومية.

وبحسب موقع “عدن اوبزيرفر” فإن الموهبة الصغيرة قصي صدام حسين يعد “أصغر لاعب كرة قدم حالياً في قرية الكدام بمحافظة لحج”.

ووصف التقرير قصي صدام حسين بأنه “شبل صاعد واعد” في الرياضة، لكونه “ملتزماً ومحباً لكرة القدم ويعشق فريق قريته ويتابع التمارين باستمرار”.

وبالرغم من صغر سنه وبنيته الجسمانية مقارنة ببقية لاعبي الفريق، إلا أن “قصي صدام حسين” وإمكانياته وحبه الشديد لكرة القدم ومهاراته الرياضية التي تبشر بظهور موهبة رياضية ستفرض نفسها، بحسب التقرير.

وينحدر قصي صدام حسين من أسرة رياضية وهو حفيد الشخصية الرياضية حسين عوض مروان الذي كان أول رئيس نادٍ رياضي في قرية الكدام، ووالده الكابتن صدام حسين عوض لاعب خط الوسط السابق لنادي تضامن الكدام، وفق وسائل إعلام يمنية.

وقال كاتب التقرير أياد وادي “عليكم أن تتذكروا اسم قصي صدام حسين جيداً، لأنه سيصبح يوماً اسماً لامعاً في سماء كرة القدم”.