ولدت ‘نرجس’ و كبرت ‘علي’.. طفل/ة عراقية تكتشف أنها ذكر بعد عامين!

عانت من التنمر

أمضت الطفلة “نرجس” أكثر من عامين من العمر وهي تعيش بواقع غير عالمها وبمكان مختلف عن ما يجب أن تكون فيه ، فلم تدر يوما ما بأنها من الممكن أن تكون ذكرا وأسمه “علي”.

واجرى مراسل NRT عربية، الخميس (1 نيسان 2021)، لقاء مع والد الحالة الذي يسكن محافظة المثنى قال: “منذ ولادة نرجس وحتى عمر السنتين كل شيء كان يشير الى انها فتاة، وعند مراجعة الاطباء في بغداد تبين فيما بعد انه ذكر”، مشيرا الى ان “هذه الحالة وبحسب الاطباء تسمى (ازدواجية الجنسين)”.

واضاف والد الحالة انه “يمتلك المستمسكات التي تثبت صحة ذلك، وانهم كعائلة (نرجس) يحاولون حل مشكلة (الطفل/ة) من الناحية الطبية والعلمية”.

وأكد “انهم غير قادرين على اجراء العملية في العراق بسبب تكلفتها الكبيرة وليس بمقدورهم اجراء العملية خارج العراق او في الهند بسبب التكلفة الباهظة، لا سيما وان الحالة تحتاج الى 3 جلسات”.

واشار الى “وجود معاملة كاملة ومستمسكات قانونية للطفل عند الجهات القانونية توضح حالته ويسمح له من خلالها بالسفر الى خارج البلاد”.

وطالب والد الحالة، “الناس بعدم التنمر على (طفله)، تلافيا لوقوع اي مضاعفات في نفسيته، لا سيما وان يتحسس من هذا الامر”.