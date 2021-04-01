بتفاصيل صادمة.. القضاء العراقي يكشف عن أغرب حالة طلاق

كشف القضاء، عن أغرب حالة طلاق ربما تحصل في العراق.

ونقلت صحيفة القضاء الصادرة اليوم الخميس عن الباحثة الاجتماعية وئام حاتم جعفر، ان “زوج أبلغ زوجته في ليلة الزفاف بانه تزوجها ليس لنفسه فقط وانما لأخوانه أيضاً لتجلس صباحا لتجد احد اخوان زوجها في فراشها فطلبت الطلاق على أثرها”.

وذكرت جعفر بحسب الصحيفة ان الزوجة قالت: تفأجات بليلة زفافي بان زوجي قال باني تزوجتك ليس فقط لنفسي وانما لاخواني ايضا ؟!”.

وأضافت الضحية انها “وبعد ان شربت مواد مخدرة وفقدت الوعي وجدت احد اخوانه في فراشي وحدثت مشاكل وطلبت بعهدها الطلاق”.

وأضافت انها لن تعرف ماذا اصابها بعد اعطائها شراباً مخدراً الى ان استيقظت صباحاً ووجدت أحد أخوة زوجها في فراشها، وتم منعها من استخدام جهاز الهاتف وحبسها في الغرفة وتكررت الحادثة لأيام أخرى حتى وصل أهلها اليها طلبت الطلاق”.