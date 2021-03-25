مليار نسخة من لعبة “ببجي” تضعها في المرتبة الثالثة عالمياً

قالت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة “تنسنت” اليوم الخميس إن تنزيل لعبتها “ببجي” على الهواتف المحمولة، منذ عام 2018، تجاوز المليار عملية خارج الصين، مما يجعلها واحدة من أكثر الألعاب نجاحاً على مستوى العالم.

و”ببجي موبيل” هي نسخة الهواتف المحمولة من لعبة “بلير آن نونز باتلجراوندز” التي تقاتل فيها مجموعة من اللاعبين بعضهم البعض حتى يبقى مقاتل واحد على قيد الحياة.

وتحظى هذه اللعبة بشعبية كبيرة منذ إطلاق ما يسمى بـ”نمط ألعاب المعركة الملكية” قبل ثلاث سنوات.

وتضع أحدث بيانات التنزيل لعبة “ببجي” بعد “سبواي سيرفرز” لشركة “كيلو غيمز” و”كاندي كراش ساغا” من إنتاج “كينغ ديجيتال إنترتينمنت”، وكلاهما من الألعاب التي يسهل لعبها نسبياً وتجذب جمهوراً عريضاً، وفقاً لشركة “سينسور تاور” لتحليلات البيانات.