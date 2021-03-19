طليق كيم كارداشيان يصبح أغنى رجل داكن البشرة بتاريخ أمريكا

أصبح مغني الهيب هوب الأمريكي، كاني ويست، طليق النجمة التلفزيونية، كيم كاردشيان، أغنى رجل داكن البشرة في تاريخ الولايات المتحدة، إذ بلغ صافي ثروته 6.6 مليار دولار.

ووفقا لـ”سكاي نيوز” فإن ويست بعد أن ادعى أنه كان مديونا بـ 53 مليون دولار قبل ثلاث سنوات فقط، أصبح مغني الراب وقطب الموضة مليارديرا معتمدا العام الماضي بمساعدة علامته التجارية الناجحة للملابس والمدربين “Yeezy”.

ووفقا لـ”بلومبيرغ”، فإن قيمة علامة “Yeezy” التجارية التابعة لشركة West– وتتعامل مع شركة Gap وشركة Adidas العملاقة للملابس الرياضية، تبلغ 3.2 مليار دولار إلى 4.7 مليار دولار.

ومن المتوقع أن تبلغ قيمة خط “Yeezy Gap ” الجديد المقرر إطلاقه في وقت لاحق من هذا الصيف، أكثر من 970 مليون دولار، ونظرا لأنه المالك الوحيد لشركة “Yeezy ” فإن الكثير من صافي ثروته الشخصية يأتي من هناك.

وفي عام 2020، ذكرت مجلة “Forbes” أن ثروة كاني ويست، كانت تقدر قيمتها بنحو 1.3 مليار دولار بفضل امبراطوريته “Yeezy”، واعترض كاني على هذا الرقم، وقال إن ثروته تزيد على 3 مليارات دولار.

وفي وقت لاحق من ذلك العام، خلال إحدى حلقات برنامج “Nick Cannon’s Class Clas”، ادعى كاني أن صافي ثروته كان 5 مليارات دولار بعد صفقة “Gap”.

وتأتي بعض ثروته أيضا من 1.7 مليار دولار التي يكسبها من أصول إضافية، بما في ذلك استثماره الكبير في علامة Skims لزوجته السابقة كيم كارداشيان.

كما سيزداد صافي ثروة كاني ويست، الآن بعد أن ورد أن ثروته تزيد على 6.6 مليار دولار بسبب تعاونه مع شركة Adidas وغيرها من المشاريع التجارية، ما يجعله أغنى رجل داكن البشرة في الولايات المتحدة الأمريكية.