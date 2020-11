أشهر متحف شمع في العالم يبدل ملابس تمثال ترامب

في خطوة رمزية تشير إلى انتهاء فترة حكمه، قررت إدارة متحف مدام توسو الشهير في لندن تبديل ملابس تمثال دونالد ترامب الشمعي، بطقم رياضي لممارسة لعبة الغولف.

وجاءت الخطوة بعد إعلان المرشح الديمقراطي جو بايدن فوزه في الانتخابات، السبت، بعدما حسم أصوات ولاية بنسلفانيا الحاسمة لمصلحته.

His campaign may not have been a hole in one, but @realDonaldTrump is now on course to dedicate more of his time to his favourite sport as #MadameTussaudsLondon re-dresses his figure in golfing attire to reflect his potential 2021 wardrobe 📷 @PA pic.twitter.com/pGUs8jKOnW

— Madame Tussauds London (@MadameTussauds) November 7, 2020