نوفمبر 08, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أشهر متحف شمع في العالم يبدل ملابس تمثال ترامب

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فى :منوعات
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أشهر متحف شمع في العالم يبدل ملابس تمثال ترامب

في خطوة رمزية تشير إلى انتهاء فترة حكمه، قررت إدارة متحف مدام توسو الشهير في لندن تبديل ملابس تمثال دونالد ترامب الشمعي، بطقم رياضي لممارسة لعبة الغولف.

وجاءت الخطوة بعد إعلان المرشح الديمقراطي جو بايدن فوزه في الانتخابات، السبت، بعدما حسم أصوات ولاية بنسلفانيا الحاسمة لمصلحته.

وكان تمثال ترامب في متحف مدام توسو مكتسيا ببدلة سوداء طيلة فترة رئاسته للولايات المتحدة، إلا أن هذه البدلة تم استبدالها، السبت، بملابس الغولف، الرياضة المفضلة للرئيس المنتهية ولايته، وإلى جانبها سلة تضم العصي المخصصة للعبة.

وكان ترامب يمارس الغولف لدى إعلان نتائج الانتخابات، في أحد منتجعاته بولاية فيرجينيا.
وضم المتحف إلى قائمة أعماله تمثالا شمعيا بالحجم الطبيعي لترامب أواخر عام 2016، عندما فاز في الانتخابات الرئاسية على حساب المرشحة الديمقراطية آنذاك هيلاري كلينتون.

يشار إلى أن المتحف يعد من بين أشهر متاحف الشمع حول العالم، ويمتلك فروعا في عدة دول.

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