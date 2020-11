بعد سنوات من الانتظار.. الرجلان المتحولان جنسيا تامارا وإلفيرا يتمكنان من الزواج في هنغاريا

تمكن الرجلان المتحولان جنسيا، اللذان أصبحا يحملان على التوالي اسم تامارا وإلفيرا، من تحقيق حلمهما في الزواج كمثليين في هنغاريا. بعد أن تعذر ذلك على مدى سنوات.

“لقد تحقق حلمنا الكبير، نحن سعيدتان (…) سعيدتان جدا بالحصول على ختم رسمي لعلاقتنا” على حد تعبير إلفيرا.

من بين مجموع 7 أطفال لتمارا وإلفيرا، لم يحضر الزواج، الذي تم بقرار من محكمة في أحد أرياف البلاد، سوى باتريك ابن إلفيرا الذي قال إن ما يهمه هو رؤية “الأولياء سعداء”.

'We are so happy to have received an official seal on our relationship,' Elvira Angyal said after marrying Tamara Csillag. The transgender couple got married in Hungary, whose government has been increasingly hostile to LGBT+ people https://t.co/o0ZZqPHPr8 pic.twitter.com/Vl3ZjKb8XU

— Reuters (@Reuters) November 7, 2020