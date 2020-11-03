ستة لصوص يسرقون بنكا في إيطاليا بسيناريو هوليوودي

على شاكلة الأفلام “الهوليوودية”، نجح مجموعة من اللصوص في سرقة بنك في إيطاليا. اللصوص اعتمدوا طريقة غير مألوفة من أجل الوصول إلى هدفهم. فما هي تفاصيل هذه القصة؟

ويظهر أن خيال بعض المجرمين لا حدود له في اتباع طرق غير عادية بالمرة، لتنفيذ سرقات على شاكلة الأفلام “الهوليوودية”، والاستيلاء على ممتلكات الغير بطرق غير مشروعة يُعاقب عليها القانون.

فقد ذكرت صحيفة “شتوتغارته ألغيماينه” الألمانية اليوم الثلاثاء (الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2020) أن مجموعة من اللصوص، سرقوا أحد البنوك في إيطاليا وهربوا بطريقة غير مألوفة بالمرة.

وقال مدير الفرع إن اللصوص دخلوا البنك عبر شبكة الصرف الصحي ثم فتحوا خزانة النقود. وأضاف المدير الذي تحدث للصحفيين في مكان وقوع السرقة إن اللصوص غادروا البنك من نفس المكان الذي قدموا منه، أي شبكة الصرف الصحي.

وبحسب المصدر ذاته، وقعت السرقة صباح اليوم الثلاثاء في أحد بنوك “كريدي أكريكول” الفرنسي في مدينة ميلانو، التي تقع في شمال إيطاليا. وأفادت صحيفة “شتوتغارته ألغيماينه” أن اللصوص سرقوا صناديق إيداع الأمانات، فيما لا توجد معلومات عن قيمة المسروقات حتى الآن.

من جهتها، أوضحت الشرطة الإيطالية أن ستة أشخاص على الأقل شاركوا في عملية سرقة البنك، مضيفة أن اللصوص استعانوا كذلك في عملية الدخول للبنك، فضلا عن استخدام شبكة الصرف الصحي، بفتح ثقب في مبنى مجاور. وتحاول الشرطة إلقاء القبض على اللصوص من أجل تقديمهم إلى العدالة.