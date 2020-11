رسالة صاغها بطل تايتانيك “الحقيقي” تعرض في المزاد للبيع بمبلغ 65 ألف دولار

من المقرر بيع رسالة مؤثرة صاغها بطل تايتانيك الذي ضحى بحياته لإنقاذ الآخرين، في مزاد علني بمبلغ 65 ألف دولار.

وكتب الرسالة جون هاربر، راعي كنيسة Walworth Road Baptist في لندن، وهو أرمل كان يسافر مع أخته وابنته البالغة من العمر 6 سنوات للتبشير في كنيسة مودي في شيكاغو.

واصطدمت سفينة تايتانيك بجبل جليدي في شمال المحيط الأطلسي الساعة 11:40 مساء، وغرقت في 14 أبريل 1912، خلال رحلتها الأولى من ساوثهامبتون إلى نيويورك، بعد أكثر من ساعتين بقليل ما أسفر عن مقتل أكثر من 1500 شخص.

وقال البائع أندرو ألدريدج من دار Henry Aldridge and Son للمزادات، لشبكة “فوكس نيوز”، إنه بينما تم وضع ابنة وأخت هاربر في قارب نجاة، بقي القس على متن تايتانيك وأعطى سترة النجاة الخاصة به لأحد الركاب الآخرين.

ويقال بعد ذلك أن القس البالغ من العمر 39 عاما، استمر في الوعظ حتى اختفى في المياه المتجمدة.

وتضمنت الرسالة شكرا من القس هاربر من هيوستن إلى زميله “الأخ يونغ”، على مساعدته قبل رحيل هاربر إلى الولايات المتحدة مكتوبة على قرطاسية تايتانيك، الرسالة مؤرخة 11 أبريل 1912، وتم إرسالها بالبريد من كوينزتاون، إيرلندا عندما نقلت تايتانيك الركاب هناك في ذلك اليوم.

كتب هاربر: “أقوم بكتابة هذه السطور قبل أن نصل إلى كوينزتاون لأؤكد لك أنني لم أنسك ولا سيما لطفك عندما كنا في الشمال.

وسيتم بيع الخطاب في المزاد في 14 نوفمبر، مع تقدير ما قبل البيع من 38850 دولارا أمريكيا إلى 64750 دولارا أمريكيا.

