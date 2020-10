فيديو غريب لطلاب يرقصون يثير غضبا على “تويتر” بشأن “إجراءات كوفيد-19 المضحكة”

أثار مقطع فيديو يظهر فيه طلاب وهم يرقصون مع شركائهم، موجة من ردود الفعل على “تويتر” وسط ضجر عام من قواعد التباعد الاجتماعي في زمن “كوفيد-19”.

وأظهر الفيديو طلابا يرتدون ملابس رسمية وهم يقيدون أذرعهم مع شركائهم من الخلف، ويرقصون بخطوات تشبه رقصة الفالس.

وفي حين أنه من غير الواضح أين ومتى سُجّل المقطع، زعم البعض أنه صُوّر خلال درس رقص كلاسيكي، ربما في جمهورية التشيك كمزحة للسخرية من قيود “كوفيد-19” الجديدة، التي فرضتها الحكومة التشيكية في عهد وزير الصحة الجديد، رومان بريمولا.

I can’t make up my mind whether this is crazy or desperately sad.

This is a Prom dance in the age of the global COVID scam!

Society has entered self-destruction mode. pic.twitter.com/bU2bs1Yq2Z

— BeachMilk (@YellowCube7) October 11, 2020