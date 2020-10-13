فيديو غريب لطلاب يرقصون يثير غضبا على “تويتر” بشأن “إجراءات كوفيد-19 المضحكة”

أثار مقطع فيديو يظهر فيه طلاب وهم يرقصون مع شركائهم، موجة من ردود الفعل على “تويتر” وسط ضجر عام من قواعد التباعد الاجتماعي في زمن “كوفيد-19”.

وأظهر الفيديو طلابا يرتدون ملابس رسمية وهم يقيدون أذرعهم مع شركائهم من الخلف، ويرقصون بخطوات تشبه رقصة الفالس.

وفي حين أنه من غير الواضح أين ومتى سُجّل المقطع، زعم البعض أنه صُوّر خلال درس رقص كلاسيكي، ربما في جمهورية التشيك كمزحة للسخرية من قيود “كوفيد-19” الجديدة، التي فرضتها الحكومة التشيكية في عهد وزير الصحة الجديد، رومان بريمولا.

I can’t make up my mind whether this is crazy or desperately sad. This is a Prom dance in the age of the global COVID scam! Society has entered self-destruction mode. pic.twitter.com/bU2bs1Yq2Z — BeachMilk (@YellowCube7) October 11, 2020

ويمكن سماع اللغة التشيكية في الفيديو، وهذه الدروس مع العروض الراقصة شائعة في البلاد.

ولكن، بغض النظر عما إذا كان جادا أو ساخرا، أثار المشهد ردود فعل مختلفة على “تويتر”، حيث رأى المعلقون أنه علامة على الأوقات القاسية، حيث تفرض الحكومات في جميع أنحاء العالم إجراءات ارتداء القناع، وغيرها من قواعد التباعد الاجتماعي وسط الوباء.

وقال مستخدم “تويتر” باسم الحساب BeachMilk، الذي نشر الفيديو: “دخل المجتمع في وضع التدمير الذاتي”. وغرد أحد المراقبين: “عندما يدون المؤرخون هذه الفترة، ستكون موضوع دهشة لا يصدق”. في حين أعرب الصحفي كوري مورنينغستار عن أسفه قائلا: “حزين يائس، يائس، يائس”.

ورأى مستخدمو “تويتر” الآخرون أن الرقص المتتالي هو جزء من اتجاه نحو قواعد مضحكة عن قصد، ليس لها فائدة حقيقية للصحة العامة كوسيلة للسيطرة على الناس.

وساخرة أم لا، سيكون من السهل أن نخطئ في الرقص الخلفي لواقع 2020، حيث أصبحت صور الموسيقيين الشباب وهم يعزفون على آلات النفخ الخشبية والنحاسية من خلال ثقوب الفم في أقنعة الوجه، موضوع “ميم” (أسلوب) ساخر، بينما تبيع أمازون عصي مسافات اجتماعية بطول 6 أقدام.

المصدر: RT