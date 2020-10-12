اشتريا جرو سرفال فتبين أنه شبل نمر

باع محتالون شبل نمر لعائلة من مدينة لوهافر الفرنسية، وزعموا أنه جرو من فصيلة سافانا.

وذكرت صحيفة New York Post، أن القصة حدثت عام 2018، عندما وجد رجل وزوجته، إعلانا على الإنترنت عن بيع جرو من فصيلة سافانا وقيل لهما، إنها هجين ظهر نتيجة تزاوج القط النمري ( السرفال) وقطة منزلية.

ودفع الزوجان حوالي سبعة آلاف دولار لقاء الجرو، ولاحقا اشتبه الزوجان في وجود خطأ ما في حيوانهما الأليف واتضح أنهما اشتريا شبل نمر سومطرة المهدد بالانقراض والذي بقي منه في العالم 400 حيوان.

وبعد اتصال الزوجين بالشرطة تتبعت تاريخ الشبل وتبين أنه وصل إلى البلاد بصورة لا شرعية، واعتقلت تسعة أشخاص للاشتباه في تورطهم في القضية.