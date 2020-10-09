عائلة أمريكية تعثر على قطتها المفقودة بعد عامين في مكان غريب!

اختفت القطة “أرتميس” لما يناهز عامين، دون ترك أثر. وبعد بحث وانتظار، استطاعت صاحبة القطة العثور عليها في مكان لم يكن يخطر ببالها.

عثرت سيدة تنحدر من إقليم كاليفورنيا على قطتها المفقودة منذ ما يزيد عن 23 شهرا، وذلك بعد هروبها من حريق ضخم أودى بمنزل العائلة التي احتضنتها ودمره كليا.

وبعد أشهر طوال من البحث عن القطة دون جدوى، خشيت السيدة “ليندسي ميتز” أن تكون قطتها الأليفة قد توفيت إثر الحريق المهول الذي حصل سنة 2018 بالمنطقة التي كانوا يسكنونها، والذي هربت منه القطة ذعرا منذ ذلك الوقت واختفت نهائيا، حسب ما نشرته وكالة يو بي أي الإخبارية الأمريكية.

وتحكي السيدة، في حديث لقناة “كي إر سي إر” الأمريكية، أنه عند اندلاع الحريق لم يكن أمامها هي وأطفالها سوى 30 دقيقة فقط لإخلاء المكان. وأثناء تلك الفوضى، هربت القطة “أرتميس” البالغة من العمر 8 سنوات من المنزل، ولم يسعفها الوقت للذهاب للبحث عنها بعيدا، حسب تعبيرها.

وأوضحت “ليندسي” أنها رأت قطتها قرب باب المنزل وهرعت نحوها للإمساك بها، لكنها هربت خوفا من منظر النيران المشتعلة، مؤكدة أنها حاولت العثور على “أرتميس” وبحثث عدة أشهر بعد اندلاع الحريق، لكنها لم تجد لها أثرا.

وحاول أفراد أسرتها إقناعها بفرضية أن “أرتميس” قد ماتت خلال الحريق، لكنها تشبثت بالأمل في العثور عليها يوما، حسب تصريحاتها للقناة الأمريكية.

وعاد الأمل مجددا لليندسي، بعد أن عثرت على صور نشرتها صديقة قديمة تقطن الحي الذي سكنت فيه سابقا، وأوضح تعليق على الصور أنه تم العثور على قطة تطابق مواصفاتها “أرتميس”، كما أنها وجدت في نفس الحي حيث نشب الحريق، لتتواصل مع صاحبة المنشور وتلتقي بها وتعيد القطة أرتميس إلى أحضانها مجددا.