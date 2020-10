فيديو يوثق مواجهة “مرعبة” لسمكة قرش وراكب أمواج

التقطت كاميرات طائرة مسيرة صورا مثيرة لبطل ركوب الأمواج مات ويلكنسون، عندما اقتربت منه سمكة قرش خطيرة قبالة الساحل الشرقي لأستراليا، قبل أن تبتعد عنه.

وكان ويلكنسون راكبا لوحه على شاطئ شاربس، على مسافة 733 كيلومترا شمالي سيدني، عندما اقترب منه القرش بشدة ثم مر تحت لوح التزلج.

والتقطت كاميرات طائرة مسيرة يستخدمها المنقذون على الشاطئ لرصد أسماك القرش تلك اللحظات المثيرة الأربعاء.

ودار القرش الأبيض الذي يبلغ طوله نحو 1.3 متر حول ويلكنسون، ثم اقترب من قدميه المتدليتين في الماء، قبل أن يلتف عائدا أدراجه.

وقال ويلكنسون في بيان صحفي “سمعت ضجيجا ونظرت حولي فلم أر شيئا. اقتربت الطائرة المسيرة وأبلغتني بأن هناك سمكة قرش خطيرة في المنطقة”.

والمنطقة التي كان ويلكنسون يمارس ركوب الأمواج فيها تُشتهر بأسماك القرش وشهدت عدة هجمات على مر السنين.

وتوفي راكب أمواج يبلغ من العمر 46 عاما الشهر الماضي على شاطئ غولد كوست، بعد أن عاني من إصابة بالغة بالساق بسبب هجوم سمكة قرش.

CLOSE CALL: A drone alerted this surfer that he wasn’t alone in the water with a recorded message as a shark circled near him off Sharpes Beach in Australia. https://t.co/BvJPF0mbja pic.twitter.com/QlrAdn7EJ7

— ABC News (@ABC) October 8, 2020