بسبب الكمامة.. سباب عنصري وركل بالأقدام داخل حافلة بريطانية!

لحظة صادمة صورتها كاميرا هاتف جوال وانتشرت كالنار في الهشيم بمواقع التواصل. فلعدم ارتدائها كمامة وجه راكب سبابا عنصريا لفتاة زاعما أن كورونا “ينتشر أكثر بين السود والأسيويين” ويتطور الأمر لشجار عنيف تحقق فيه الشرطة.

وتجري شرطة إقليم “ويست ميدلاندز” بوسط إنجلترا تحقيقات في حادثة تضمنت سبابا عنصريا وشجارا وركلا، حسبما ظهر في فيديو انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت. والسبب في ذلك هو الكمامة الواقية.

وقال متحدث باسم شرطة إقليم “ويست ميدلاندز” إنهم يجرون تحريات “بعد أن تعرضت فتاة مراهقة لسباب عنصري وهجوم في حافلة في هيل توب (بمدينة) ويست بروميتش”.

Passenger kicks teenage girl in the face after racially abusing her for not wearing mask on packed bus https://t.co/azkLlOzN38

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) October 5, 2020