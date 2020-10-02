في دولة عربية.. سجن و13 ألف دولار غرامة لإرسال “إيموجي” !!

ذكرت صحيفة “تايمز أوف عمان” العمانية، الناطقة باللغة الإنجليزية، أن استخدام الإيقونات التعبيرية (الإيموجي) في تطبيقات التراسل للسخرية من الآخرين قد يعرض فاعلها إلى عقوبات جزائية ومادية.

ونقلت الصحيفة عن المحامي العماني صلاح المقبالي قوله إن” إن إرسال رموز تعبيرية إلى شخصيات عمانية أو أجنبية للتعبير عن السخرية عبر تطبيق واتساب دون موافقة الطرف الآخر، يعد انتهاكًا وتعديًا على الحياة الخاصة للأفراد”.

وأكد المقبالي أن تلك الأفعال تعد جنحة في قانون الجزاء العماني وينجم عنه عقوبة السجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن ألف ريال عماني (حوالي 2.6 ألف دولار)، ولا تزيد على 5 آلاف ريال عماني (13 ألف دولار تقريبا)”.

وختم: “أو يمكن الاكتفاء بإحدى تلك العقوبتين”.