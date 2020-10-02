أكتوبر 03, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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منوعات

شاهد.. “ألعاب جنسية” تحتوي على مخدرات بقيمة 38 مليون دولار!

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فى :منوعات
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شاهد.. “ألعاب جنسية” تحتوي على مخدرات بقيمة 38 مليون دولار!

عثرت الشرطة الأسترالية على شحنة مخدرات بقيمة 38 مليون دولار مخبأة داخل شحنة من الألعاب الجنسية كانت في طريقها من بريطانيا إلى ملبورن.

وقالت الشرطة إن قوة الحدود اكتشفت ما تضمنته الشحنة بعد فحصها بالأشعة السينية. وقد عثرت على 40 كغ من الميثامفاتمين، و 18 كغ من الكوكايين داخل 21 صندوقا تم إرسالها إلى ملبورن من بريطانيا عبر سنغافورة.

وداهمت الشرطة، منازل في بلفيلد وتوماستاون في الضواحي الشمالية لمدينة ملبورن، لكن لم يتم إلقاء القبض على أحد.

وتقدر قيمة الميثامفاتمين المضبوط بـ 30 مليون دولار، والكوكايين أكثر من 8 ملايين دولار.

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