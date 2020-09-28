بعد اختفاء طفلة مغربية لأكثر من شهر.. راعي غنم يحل اللغز

عثر راعي غنم في قرية “تفركالت” ضواحي مدينة زاكورة بالجنوب الشرقي من المغرب، مساء السبت، على طفلة تسمى “قيد حياتها نعيمة” جثة هامدة بالقرب من منزل عائلتها.

وفك الراعي لغز اختفاء الطفلة البالغة من العمر 5 سنوات، والتي وجدت جثتها في جبل قريب من قريتها “تفركالت”، بعد أكثر من شهر عن اختفائها في ظروف غامضة.

وتم التعرف على هوية الطفلة التي تعاني من إعاقة جسدية وذهنية، من خلال الملابس التي كانت ترتديها قبل اختفائها، بينما كانت مع أختها التي عادت إلى المنزل من دونها صباح 17 من أغسطس.

فرضية الاختطاف

والد الطفلة عبد الصادق الروحي، أكد أن ابنته وجدت جثة متحللة نهشتها الكلاب، ولم يتبقى منها سوى العظام و الشعر والملابس التي مكنت من التعرف عليها.

وأضاف الأب في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن على ملابس طفلته كانت تظهر أثار دماء قديمة لم يحدد بعد إن كانت تخصها، مرجحا فرضية اختطافها، لأنه يقول كانت تعاني إعاقة جسدية لا تسمح لها بالوصول إلى الجبل. إلا أنه يجهل سبب وفاتها ويتساءل إن كانت قد تعرضت إلى اعتداء جنسي أو اغتصاب قبل وفاتها.

من جهته، أكد عبد السلام عابي جار الطفلة، أنه رغم الفرضية التي انتشرت والتي ترجح اختطاف نعيمة، إلا أنه لم يحدد بعد إن كانت هذه الفاجعة تتعلق باختطاف أو اختفاء، لأن التحريات التي فتحت من طرف السلطات المختصة لا تزال مستمرة ولم تنتهي بعد .

وشدد عابي، في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية”، على أنه قبل العثور على الطفلة قام إلى جانب أشخاص آخرين بمحاولات بحث عن أثرها لأيام طويلة بين الحقول والجبال في المنطقة ومناطق مجاورة، وكذلك نشروا صورها على موقع “فيسبوك” للمساعد في البحث إلا أن كل تلك المحاولات تكللت بالفشل.

وقال جار آخر للطفلة نعيمة، أن سكان القرية دخلوا في حالة من الصدمة عندما استفاقوا على خبر العثور على الطفلة جثة متحللة، وساد بينهم نوع من الخوف والرعب لسماع مثل هذا الخبر المروع في قريتهم.

وبينما فتح بحث قضائي للتعرف على ملابسات وظروف مقتل الطفلة نعيمة، انتشرت على نطاق وساع صورها بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، اللذين طالبوا بضرورة تسريع البحث في هذه القضية الغامضة، لتحديد هوية المجرم المحتمل ومعاقبته بأقصى العقوبات إن تعلق الأمر بحادث اختطاف.