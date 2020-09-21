شركة نوتيلا: منتجاتنا ليست حلالاً

أثارت شركة “نوتيلا”، التابعة للشركة “فيريرو” الإيطالية، حالة من الجدل وسيلاً من علامات الاستفهام من جمهورها المسلم بعد نشرها تغريدة “غامضة” عبر حسابها الرسمي على “تويتر” حول أشهر منتجاتها.

القصة بدأت حين طرح أحد مستخدمي “تويتر” سؤالًا على الشركة ما إذا كانت منتجاتها “حلالًا” أم لا، لترد الشركة بالقول: “كلا المنتجات ليست حلالًا” وهو ما صدم عشاق منتجاتها من المسلمين.

لكن حالة الجدل الواسعة التي أعقبت الرد دفعت الشركة إلى التراجع عن تصريحاتها السابقة ونشرت بيانا على حسابها أكدت خلاله أن جميع منتجاتها متوافقة مع الشريعة الإسلامية.



ومع ذلك، بدلاً من صب غضبهم على الشركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قرر عدد من المغردين المسلمين إقناع العلامة التجارية بطرح منتجات “حلال” فيما طلب القسم الآخر من لمغردين عدم طرح “إسلامية” على الشركة الإيطالية واللجوء الى رجال الدين للحصول على فتوى صحيحة بشأن هذا المنتج اللذيذ.

من جهتها أشارت الشركة إلى أن “أكثر من 90٪ من المصانع التي تنتج نوتيلا حاصلة على شهادة المنتجات الحلال من قبل طرف ثالث، وأنها بصدد التصديق على باقي المصانع.

وقدمت الشركة اعتذاراً عن الخطأ الذي وقع في بيانها السابق قائلة: “نعتذر عن الخطأ الذي ورد في تغريدتنا السابقة”.