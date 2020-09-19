جبل جليدي ينقلب باثنين من المغامرين في المحيط المتجمد الشمالي

نشر المغامر الشهير مايك هورن مقطع فيديو على الإنترنت يظهر واقعة مخيفة في إحدى تجاربه، والتي كان من الممكن أن تكون خطيرة للغاية على حياته.

ويُظهر مقطع الفيديو، الذي تم تصويره من قارب صغير، مغامرين يحاولان تسلق كتلة من الجليد قبل أن تنقلب فجأة وتغرق في المحيط، مع اثنين من الباحثين، بينما يصرخ أولئك الذين يصورون المغامرة من سفينة صغيرة قريبة من هول المشهد.

وخلال رحلة في المحيط المتجمد الشمالي، ليس بعيدا عن سبيتسبيرغن، الجزيرة الأكبر والوحيدة المأهولة بالسكان في أرخبيل سفالبارد في النرويج، يقوم عدد كبير من الباحثين برحلات استكشافية تتضمن أحيانا “مغامرات مثيرة” من أجل “الشعور بأنك على قيد الحياة” وليس “للموت”، وفقا لأحد مرافقي هورن.

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ويُرى من خلال الفيديو الذي نشره المستكشف السويسري الشهير، هورن، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي و”يوتيوب”، اللحظة التي انقلب فيها جبل جليدي كبير في القطب الشمالي، عندما كان هو وزميله يحاولان تسلقه.

وسقط الرجال في النهاية في المياه الجليدية، لكن تم إنقاذهما على الفور، ولم تكن التجربة أكثر من صدمة.

واعترف هورن بأنها كانت فكرة سيئة وقال إنه نظرا لتعرضه بالفعل للعديد من الحوادث خلال رحلاته حول العالم، فإن أعضاء فريقه يحاول دائما اتخاذ القرارات الصحيحة للعودة إلى الوطن أحياء.