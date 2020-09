في مصادفة غريبة.. زوجان يكتشفان مخلوقات نادرة قيمتها آلاف الدولارات (صور)

تُظهر صور ومقاطع فيديو رائعة ، مشاهد نادرة لآلاف المخلوقات البحرية الغريبة والقيمة، التي جرفتها المياه إلى الشاطئ.

وكان مارتين غرين وعائلته، من نيو برايتون، في عطلة نهاية الأسبوع بالقرب من كارنارفون في شمال ويلز، عندما صادفوا ما بدا أنه قطعة كبيرة من الأخشاب الطافية.

ويقول مارتين إنها لا تشبه أي شيء رآه من قبل، مضيفا: “زوجتي غيما، وجدتها. كنا نسير على الشاطئ، واتصلت بنا وقالت: ارجعوا. ذهبنا وألقينا نظرة وبدا الأمر وكأنه شيء ليس من هذا العالم. كان هادئا وجذابا للسكان المحليين”.

وكشف مارتين، البالغ من العمر 47 عاما، أن ابنه دانيال بحث على “غوغل” عن إجابات، وسرعان ما أدركوا أن المخلوقات المذهلة هي Goosenecked Barnacles، عينة نادرة تعتبر طعاما شهيا، لا سيما في البرتغال وإسبانيا.

وأضاف: “اتضح أنها واحدة من أغلى الكائنات البحرية التي يمكنك شراؤها. ومن خلال البحث على “غوغل ، أعتقد أن كل منها بقيمة 25 جنيها إسترلينيا، وربما كان هناك نحو 2000 منها”.

كما قال مارتين، الذي يدير وكالة تسويق، إنه لا يريد الكشف عن الموقع الدقيق لمشهد العالم الآخر، لتجنب توافد الانتهازيين إلى المكان وتدميره.

