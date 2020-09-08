فيديو: ميسي يبيع السجائر في دهوك

(بالفيديو) “ميسي” يبيع السجائر في دهوك!

يحلم الكثيرون باللقاء مع نجم نادي برشلونة الاسباني ليونيل ميسي، ويبدو ان هذا الحلم قد تحقق للكثيرين في إقليم كوردستان بعد اللقاء مع شبيهه الشاب عمر حسام الدين.

ففي وسط سوق شعبي في محافظة دهوك بإقليم كوردستان، يبيع عمر حسام الدين (36 عاماً)، وهو شبيه لميسي، السجائر بينما يرتدي قميص برشلونة.

وهذا الشبه كان نعمة وفأل خير عليه، لأن الكثير من مشجعي برشلونة يفضلون شراء السجائر منه.

ويقول عمر: “عندما يفوز برشلونة فإن مكسبي يتضاعف عن الأيام العادية، حيث يأتي أنصار الفريق لتشجيعي، في حين ألتزم المنزل ولا أذهب إلى السوق في حال خسارة البرشا تجنبا للضيق والانزعاج”.

كما يحظى عمر بشهرة كبيرة على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، فيما يلتقط كل من يلتقيه صورة معه وخصوصا السياح القادمين من محافظات وسط وجنوب العراق الى دهوك.