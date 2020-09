فيديو مثير للجدل لجنود أمريكيين يسألون سوريين عن “ميا خليفة”

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثيرا للجدل، يُظهر مجموعة من الجنود الأمريكيين في سوريا وهم يسألون رجالا عن النجمة الإباحية السابقة، ميا خليفة.

وقال ناشطون إن الفيديو قام بنشره جندي أمريكي في سوريا عبر منصة “تيك توك” الصينية، يسأل فيه مع عدد من رفاقه مواطنين سوريين عن ممثلة الأفلام الإباحية اللبنانية- الأمريكية ميا خليفة.

ونشر موقع “taskandpurpose.com” أن جنديا أمريكيا في سوريا قام ببث الفيديو وعنونه بـ”شؤون الحاجز”، عبر حسابه في “تيك توك” قبل أن يقوم بحذفه، يسأل فيه مع عدد من رفاقه مواطنين سوريين عن ممثلة الأفلام الإباحية ميا خليفة.

ويقول تعليق يصاحب الفيديو: “سألناهم عما إذا كانوا يشاهدون ميا خليفة”.

ويضيف التعليق: “لم يفهموا… كان يجب أن يتعلموا اللغة العربية بكفاءة أكبر”.

لكن الفيديو أثار الجدل على الإنترنت، حيث وصف الكثيرون تعليقات الجندي بأنها غير لائقة.

mia khalifa is lebanese-am and even if she was syrian i fail to find this amusing in the slightest considering the past/current long history of sexual violence committed by us military against women in the countries they’re stationed in that there is rarely if any recourse for. https://t.co/GlbtU0kAMU

— dj franzia (@hawillisdc) September 3, 2020