بالصورة: شاهدوا كيف أصبح Mr Bean… علامات التقدم في السن باتت واضحة!

انتشرت صورة حديثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للممثل البريطاني روان اتكنسون الشهير بشخصية Mr bean الكوميدية.

وأحدث هذا الأمر ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث رأى المتابعون أنه تغير كثيراً بعدما ظهرت عليه علامات التقدم في السن.

ويشار إلى أن المسلسل من تأليف الكاتب ريتشارد كورتيس وعرضت أولى حلقاته في شهر كانون الثاني من العام 1990 وقدم على حلقات لا تزيد مدة كل منها عن 30 دقيقة.

وتقوم تلك الحلقات على يوميات رجل بليد لا يتكلم إلا نادراً ويبتكر الكثير من المخططات من أجل إتمام المهمات. وعرف مستر بين بمظهره الكلاسيكي جداً حيث يرتدي سترة من نسيج التويد باللون البني مع قميصٍ أبيض وربطة عنقٍ حمراء وسروال بني وحذاء أسود.

وحققت الشخصية شهرة عالمية واسعة وبات الكثيرون ينتظرون الحلقات التي تتضمن الكثير من المشاهد المضحكة. ويذكر أنه تم أيضاً ابتكار شخصية كرتونية تمثل الشخصية نفسها إلا أنها لم تحقق النجاح الذي بلغته الشخصية العادية.