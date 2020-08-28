صور: براد بيت يصطحب شبيهة أنجلينا جولي في عطلة “سرية”

بالصور: براد بيت يصطحب شبيهة أنجلينا جولي في عطلة “سرية”

رصدت عدسات الكاميرات، وصول الممثل براد بيت بصحبة عارضة أزياء ألمانية الجنسية، لمطار لو كاستليه في فرنسا في خضم معركة الطلاق التي مازالت مستمرة بينه وبين زوجته السابقة انجلينا جولي.

ونشرت مجلة “كوسموبوليتان” البريطانية، أن بيت، يواعد عارضة أزياء ألمانية تشبه زوجته السابقة الممثلة أنجلينا جولي، وتُدعى نيكول بوتورالسكي.

وتبلغ نيكول من العمر 27 عامًا وهي عارضة أزياء ناجحة، ظهرت صورها على أغلفة مجلات شهيرة مثل “ماري كلير” و”إيل” و”كوسموبوليتان”، ولديها طفل واحد، وتتحدث 5 لغات، ولديها منظمة اجتماعية لإنقاذ أسماك القرش.

وفقًا للصحيفة فإن الثنائي توجها لعقار Château Miraval البالغ سعره 67 مليون دولار والذي اشتراه براد في عام 2011 بمشاركة انجلينا جولي.

ونشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، صورًا لصعود براد لطائرة خاصة من مطار لوس انجلوس الدولي وأيضًا صورًا لصعود نيكول وراءه نفس الطائرة وكلاهما يرتدي أقنعة الوجه.

ونقلًا عن أقوال شاهد عيان لمجلة “أوكي” البريطانية، فإن براد ونيكول قبل صعودهما الطائرة الخاصة كانا يتصرفان بحميمية كالمراهقين فكانا يتبادلان القبلات وكان براد يهتم بها كثيرًا دون الخوف من ظهور ذلك في العلن.