طفل ينقذ حياة أمه بعد اتصاله برقم إسعاف وجده على لعبته

أشادت الشرطة في إنجلترا بطفل يبلغ من العمر خمس سنوات بعدما اتصل برقم هاتف وجده على جانب لعبة على شكل سيارة إسعاف، عندما دخلت والدته في غيبوبة سكّري.

واتصل جوش برقم 112 – وهو رقم طوارئ أوروبي – الذي أوصله بالشرطة.

وأجرى جوش، من تيلفورد في شروبشاير، المكالمة الشهر الماضي عندما وجد والدته ملقاة على الأرض فاقدة للوعي.

وقال قائد الشرطة المحلية في غرب ميرسيا سوبت جيم بيكر إن الطفل “شجاع جدا”.

وقال بيكر: “كان هذا أمرا لا يُصدق بالنسبة لجوش. لقد قاده تفكيره السريع لأن يتصل بالرقم الذي وجده على لعبته لأنه كان قلقا على والدته”.

وأضاف “لقد كان شجاعا للغاية وظل على الخط بينما كنا قد استطعنا الوصول إلى منزل العائلة والتأكد من حصول والدته على المساعدة الطبية”.

وتمت دعوة جوش لاحقا لزيارة مركز الشرطة المحلي الذي رافقه الضباط في جولة به.

وأضاف بيكر: “لقد أثبت جوش بالفعل أنه سيكون ضابط شرطة لامعاً في المستقبل؛ ونأمل أن نراه مجدداً عندما يبلغ من العمر ما يكفي ليكون فردا في الشرطة”.