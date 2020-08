العثور على ماسة عيار 442 قيراط قيمتها نحو 18 مليون دولار!

اكتشف عامل منجم في إفريقيا،إحدى أكبر الماسات في العالم تزن 442 قيراطا وتصل قيمتها إلى 18 مليون دولار، وفقا لأحد الخبراء.

واكتشفت Gem Diamonds الجوهرة الثمينة في منجم Letseng في ليسوتو، حسبما أعلنت الشركة.

وقال كليفورد إلفيك، الرئيس التنفيذي لشركة Gem Diamonds في بيان: “إن استعادة هذ الماسة الرائعة التي تزن 442 قيراطا، وهي إحدى أكبر قطع الألماس بجودة الأحجار الكريمة في العالم المكتشفة هذا العام، هو تأكيد إضافي على قيمة منجم Letseng وقدرته على إنتاج ماس كبير وعالي الجودة باستمرار”.

وكشفت “بلومبرغ”، التي نشرت الخبر لأول مرة، أن قيمة الحجر الكريم قد تصل إلى 18 مليون دولار، نقلا عن مذكرة بحثية من المحلل في BMO Capital Markets إدوارد ستيرك.

وقال إلفيك: “سيُستخدم جزء من عائدات بيع هذا الماس لتمويل مشروع مجتمعي خاص، على النحو المتفق عليه مع شريكنا، حكومة ليسوتو”.

وتعد ليسوتو دولة غير ساحلية تقع في جنوب إفريقيا، وتحيط بها جنوب إفريقيا. ويبلغ عدد سكانها ما يزيد قليلا عن مليوني نسمة، وهي كيان مستقل منذ عام 1966، بعد أن نالت الحرية من بريطانيا.

وعلى الرغم من أن صناعة الماس تعرضت لتدهور ملحوظ نتيجة لوباء “كوفيد-19″، إلا أن الطلب على الأحجار الكبيرة أكثر استقرارا، نظرا لندرتها، وفقا لما ذكرته “بلومبرغ”.

وفي عام 2018، عثرت Gem Diamonds على ماسة عيار 910 قيراط، تُعرف باسم “ليسوتو ليغند” في منجم Letseng، والتي بيعت في النهاية مقابل 40 مليون دولار.

كما عثر عمال المناجم في كندا، عام 2018، على ماسة صفراء بوزن 552 قيراطا، وهي أكبر ماسة اكتُشفت في أمريكا الشمالية.

A 💎 as big as a golf ball has been found in Lesotho https://t.co/Ai0qzoTlns

— Bloomberg Africa (@BBGAfrica) August 22, 2020