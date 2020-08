مغامر يثير جدلا بنشره فيديو من “أعلى نقطة في كندا” لدحض نظرية الأرض المسطحة

عرف البشر أن الأرض كروية منذ أكثر من 2000 عام، ولكن على الرغم من ذلك، ما يزال العديد من أصحاب نظرية المؤامرة مصرين على أن كوكبنا مسطح.

والآن، نشر رجل مقطع فيديو مذهل من أعلى نقطة في كندا، ليثبت خطأ اعتقادات أصحاب نظرية المؤامرة.

وينشر مارك هاريسون، مصور فيديو مقيم في كندا، بانتظام مقاطع فيديو على تطبيق “تك توك”، باستخدام كاميرا 360 درجة مثبتة على عمود.

Man posts mind-blowing TikTok from highest point in Canada to disprove Flat Earth theory #SmartNews https://t.co/qIjbg67reO

— Kat Wroblewski (@KatWroblewski) August 15, 2020