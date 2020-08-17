طريقة فعالة لتعقيم الكمامة في المنزل (فيديو)

اكتشف باحثون من جامعة إلينوي أوربانا شامبين طريقة لتعقيم الكمامة في المنزل، باستخدام الحرارة الجافة، والتي يمكن أن يوفرها “القدر الكهربائي”.

ووجدوا أن القدر أو الطباخ الكهربائي الذي يعتمد على الهواء الساخن، يمكنه قتل أربعة أنواع من الفيروسات، بما فيها كورونا المستجد، وفق تقرير نشره موقع “سينس أليرت”.

ونشر الباحثون مقطعا مصورا يظهر كيفية تعقيم الكمامة باستخدام القدر الكهربائي، بحيث يجب وضعه على حرارة 175 مئوية، ولمدة 50 دقيقة، مشيرين إلى أنه يجب تسخينه قبل ذلك لمدة خمس دقائق، قبل وضع الكمامة بداخله، ويجب تبطين الوعاء الداخلي له بمنشفة حتى لا تذوب الكمامة من الحرارة.

والكمامة التي ينصح الباحثون بإمكانية تعقيمها تلك التي تحمل ترميز N95 أو PPE، والتي تقدم أقصى درجات الحماية من الفيروسات.

من جهة أخرى، أظهرت دراسة أنه ليس كل الكمامات يمكنها حماية الأشخاص بالكفاءة ذاتها، وفق دراسة أجراها باحثون من جامعة دوك نشرتها مجلة “AAAS” العلمية.

وأجرى باحثون من قسم الفيزياء اختبارات على نماذج من الكمامات المنتشرة حاليا، من خلال تجربة باستخدام الهاتف الخلوي وشعاع الليزر، ومعرفة مدى إتاحتها انتقال قطرات تخرج من الفم أثناء الكلام أم لا، والتي يتم تحليل بياناتها من خلال معادلة تعتمد على احتساب القطرات التي ترشح بعد تصوير التجربة بالفيديو.

وأجريت الاختبارات على 14 نوعا من الكمامات، وتم اختبارها 10 مرات.

وكانت أفضل كمامات الحماية، تلك التي تحمل ترميز “N95″، أو تلك التي تضم 3 طبقات من الحماية، وحتى تلك التي يصنعها الناس في المنازل من الأقمشة القطنية، كانت أفضل من بعض الأنواع المستخدمة.

وكانت الكمامات المصنعة من مادة “الفليس” أو “عصابات الرأس” أو ما يعرف بـ(البندانة) الأقل فعالية، والتي كانت تتيح خروج قطرات أثناء الكلام أو حتى التنفس، والتي يمكن أن تنتشر في الهواء المحيط بالشخص.