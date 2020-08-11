نصائح خبير عالمي تقودك إلى الثراء.. تعرف عليها

تحقيق الثروة، من الضروري تغيير بعض القواعد، مما يعني التضحية بالعادات التي لن تساعدك بتاتا في تحقيق أهدافك، وكذلك الابتعاد عن بعض الأصدقاء.

الخبير العالمي في التسويق العصبي والتعليم العصبي، يورغن كلارك، يقدم لنا عدة نصائح حول العادات التي من شأنها أن تقود إلى الثراء، والأفكار التي ستجعلك مليونيرا، نشرها موقع “فينانثاس بيرسوناليس” (finanzaspersonales) الكولومبي.

امتلك عقل مليونير

من المهم أن نكون مدركين لقوة العقل وقدرته، لأن الأفكار تنتج مشاعر عادة ما تترجم لأفعال، لذلك إذا أردنا أن نكون أثرياء فيجب أن نبدأ بامتلاك عقل المليونير وتعديل أفكارنا على هذا الأساس.

وينطوي هذا التغيير في القواعد على التضحية بالعادات والأصدقاء وبعض الأمور الأخرى التي تعيق تحقيق رغبتك في أن تكون شخصا غنيا، وتدرك أنك تستحق الأفضل في الحياة.

يجب أن تتخلى عن كل المعتقدات السلبية التي نشأت عليها وتفكر بدلا من ذلك بالأشياء الإيجابية التي يمكنك تحقيقها. إن المفهوم الخاطئ للمال باعتباره وسيلة للانقسام وعدم الرضا هو ما يمنعنا من المضي قدما، في حين أن معرفة المعنى الحقيقي للمال في حياتك ومعرفة أفكارك أمر ضروري لتكون ثريًا حقًا.

الأسوأ أن تكون فقيرًا عقليًا

“عقلية الفقراء” دائما ما تجعلك تفوت الفرص المهمة. لا يتوانى الأثرياء عن المخاطرة، ولا يثنيهم إدراكهم لكل التحديات التي يمكن أن يواجهوها عن المراهنة بكل شيء لتحقيق مبتغاهم. وهذا ما ينبغي أن نعود عليه أذهاننا، أي الأفكار الإيجابية.

ويعرف الخبيرُ الفقيرَ على أنه الشخص الذي يلاحق المال باستمرار، ويحتاج إليه دائمًا لدفع ديون الشهر ويكافح من أجل تغطية المدفوعات، وليس لديه ما يكفي من المال وغير مستقر ماديا ولا يمكنه أن يحقق أحلامه.

قد يكون الشخص فقيرا أيضا حتى إن كان من ذوي الدخل المرتفع وذلك لأنه لا يستطيع أن يحتفظ بثروته وينفق كل ما يجنيه في تسديد الديون.

كما أن كل شخص قادر على دفع التزاماته ولديه ما يكفي من المال لتدليل نفسه ويتمتع بقدر من الحرية المالية يعتبر ثريا. لكن هذا لا يعني أنه سعيد بالضرورة. أن تكون مليونيرا يعني تحقيق الرفاهية التي ستجعلك سعيدا. ولكسب المال، من المهم أن تكون واضحًا بشأن ما يعنيه لك وإلى أي مدى يجعلك سعيدًا.

هكذا يفكر الأثرياء

ينبغي أن تتعرف على تجارب بعض الأشخاص الناجحين وتكون صداقات معهم. سيساعدك هذا على التخلص من العقلية السلبية، وكلما عملت أكثر على تعزيز هذه العلاقات مع الآخرين وتعلمت منهم أكثر، سترى بوضوح أن الأمر مجرد عقلية.

يكتسب المال قيمته من المعنى الذي يحمله، لذلك من المهم أن يكون للمال معنى بالنسبة لك، يترجم إلى السعادة أولا. إذا كان المال بالنسبة لك يعني القدرة على مساعدة عائلتك أو توفير أفضل سبل الحياة لوالديك، فسوف تفهم أن المال هو السعادة لأنه يضمن الرفاه لمن تحب.

وداعا للأعذار

إن عبارات نموذجية على غرار “أنا لم أدرس لهذا أنا فقير، أنا فقير لأنني لا أحمل درجة ماجستير” من العبارات التي تجهض جميع طموحاتك. بدلا من ذلك يجب أن تقول لنفسك دائمًا “لدي كل القدرات لأكون ثريا” وعلى هذا النحو ستتغير طريقة تفكيرك وقراراتك وأفعالك.

عليك تقبلّ حقيقة أن عدم ثرائك سببه أنت. فإذا لم تكن ثريا فهذا لأنك لا تعرف كيف تكون كذلك، ولا تفكر مثل الأثرياء، ولا تحاول أن تكون مثلهم.

حان الوقت لتغيير عقليتك، وجذب الأفكار الإيجابية بواسطة عقلك، ولكن ينبغي أن تدرك أن التفكير الإيجابي ليس العامل الوحيد الذي سيجعلك غنيا، بل من المهم أيضا أن تعمل بجد.