“العاشق المجنون” بعد القبض عليه: ابتز السيدات بمقاطع فاضحة!

اعترف شاب عاطل عن العمل بمحافظة البحيرة في مصر، بابتزازه للسيدات والفتيات اللاتي يدرسن بالجامعات، بعد خداعهن بحجة رغبته في الزواج منهن، والحصول على صور خاصة بهن.

وقال المتهم في محضر الشرطة، إنه أراد جمع المال فأنشأ حسابا في موقع “فيسبوك” باسم “العاشق المجنون”، وأضاف أنه استغل أكثر من 8 سيدات خلال الأشهر الماضية، بعد أن تعرف عليهن وأوهمهن بالزواج.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة قد ألقت القبض على المتهم لإرساله رسائل لحساب إحدى السيدات، على موقع التواصل الاجتماعي، تضمنت عبارات تهديد وإبتزاز للحصول على مبالغ مالية، نظير عدم نشره صورا ومقاطع فيديو خاصة بها.

وعثر بحوزته على هاتف محمول، تبين وجود صور ومقاطع فيديو خاصة بالمجنى عليها فيه، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة، لابتزاز الشاكية بغرض الاستفادة ماديا.

كما تبين إنشاؤه حسابين آخرين، بانتحال اسم مستعار، واستخدامهما في ابتزاز السيدات بصور وفيديوهات تحصل عليها عن طريق التعارف عليهن.

المصدر: وسائل إعلام مصرية