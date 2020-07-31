الكويت.. القبض على مواطن زرع الماريجوانا في سرداب منزله

أعلنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في الكويت، القبض على مواطن استغل سرداب منزله بمنطقة بيان وحوله لمزرعة للماريجوانا، ومصادرة جميع شتلاته.

وأشارت، إلى أن “المتهم (49 عاما)، وهو من أرباب السوابق، اعترف بأنه يتحصل على بذور الماريجوانا من الخارج، وأنه جني أموالا طائلة من عمليات البيع للمتعاطين”.

وقالت: “القضية بدأت بورود معلومات تفيد بأن مواطن من أرباب السوابق في المخدرات يقوم بزراعة شتلات الماريجوانا المخدرة، والتي يتحصل على بذورها من الخارج في سرداب منزله والاتجار بها، مشيرة إلى أنه وبإجراء التحريات والمتابعة ورصد تحركاته تم التأكد من صحة المعلومة”.

وتابعت: “تم استصدار الإذن اللازم من النيابة العامة، وتشكيل فريق من رجال المكافحة المحلية إلى منطقة بيان، وجري مداهمه المنزل في وقت متأخر من الليل وضبطه”.

وأوضحت المصادر، أن “رجال المكافحة عثروا على غرفة محمية وفيها إضاءة عالية للعناية بالشتلات، ومتابعة نموها وبداخلها 3 شتلات من الماريجوانا المخدرة كاملة النمو وجاهزة للبيع”، لافتة إلى أنه “تم العثور كذلك على كميات من المادة ذاتها جاهزة للتعاطي والبيع، وعلى كمية من بذور الماريجوانا”.

وكشفت المصادر، أن “المتهم اعترف بأنه يقوم بزراعة الشتلات منذ عامين، وأنه يقوم بحصدها كل ثلاثة أشهر وبعدها يقوم بفرز أوراق الشجر وتنظيفها ونشرها وتقسيمها على أكياس مختلفة المقاسات ولكل منها سعرها المعروف لدى زبائنه”.

ولفتت إلى أنه جمع أموالا طائلة طيلة العامين الماضيين من نشاطه الإجرامي، وتم إحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

المصدر: “القبس الكويتية”