حركة خاطفة تحسم مواجهة بين فهد وثعبان ضخم (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مواجهة خطيرة بين فهد وثعبان ضخم، حسمتها ضربة مباغتة من الفهد الذي نجا من سم الثعبان.

وقالت صحيفة “إنترناشيونال بيزنس تايمز” الإلكترونية الأمريكية، إن الموظف بقسم خدمة الغابات الهندي سوزانتا ناندا نشر المقطع على “تويتر”.

وعلى مدى 48 ثانية هي مدة الشريط، يتحرك الفهد بهدوء وحذر على بقعة صخرية بجوار الثعبان الضخم الذي حاول الاحتماء بفرع الشجرة، لكن الفهد استدار وأبعد فرع الشجرة، ثم وقف على الفرع، فاضطر الثعبان إلى الانفصال عن الفرع، وحين تأكد الفهد أن رأس الحية ابتعدت تماما، انقض عليها بسرعة وقوة قضت عليها.

وعلق ناندا على المشهد قائلا: “الفهد صياد مغتنم للفرص، هنا ينقض على الثعبان بسرعة كبيرة وخفة ورشاقة وقوة”.

Leopards are opportunistic hunters. Here it takes care so swiftly… pic.twitter.com/4QqdTpqRxA

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) July 23, 2020