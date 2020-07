فيديو يشعل الإنترنت.. “أسد يتلقى صفعة من لبؤة” في شجار عائلي

حقق مقطع فيديو انتشارا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن وثق شجارا بين أسد ولبؤة، كانت الغلبة فيه لصالح الأخيرة التي بدت وكأنها تصفعه، لتفجر الواقعة موجة من السخرية وتدفع المستخدمين لتشبيهها بـ”الحياة الزوجية” لدى البشر.

ووثق المصور زوبين أشارا الواقعة في غابة “غير” الهندية، إذ ظهرت اللبؤة وهي تزأر في وجه الأسد وتحاول ضربه على وجهه وكأنها تصفعه، فيما يحاول هو تجنبها وعبور الطريق.

ونشرت صفحة “وايلد إنديا” مقطع الفيديو على حسابها في تويتر، وعلقت عليه بالقول: “شأن عائلي ملكي في غابة غير، وثقها زوبين أشارا”.

وطالبت الصفحة متابعيها بوضع سماعات الأذن أو رفع الصوت، للاستماع لزئير اللبؤة الغاضبة.

وانتشرت موجة من السخرية على تويتر عقب نشر الفيديو الذي بلغت مدته 22 ثانية، وحصد نحو 170 ألف مشاهدة في غضون 9 ساعات.

The Royal affair captured in Gir forest by @zubinashara. Headphone recommended. pic.twitter.com/TgCfRP07rT

— Wild India (@WildIndia1) July 26, 2020