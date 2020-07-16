يوليو 17, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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منوعات

طفل يتصدى لكلب شرس دفاعا عن شقيقته

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فى :منوعات
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طفل يتصدى لكلب شرس دفاعا عن شقيقته 

تناقلت وسائل إعلام عديدة بطولة طفل يبلغ من العمر 6 سنوات، لم يتردد لحظة في الدفاع عن شقيقته الصغرى البالغة 3 أعوام، وتدخل لحمايتها وإنقاذها من الموت من هجوم كلب شرس.

وبحسب وسائل الإعلام، تدخل الطفل بريدجر ووكر، بشجاعة عندما بدأ كلب شرس للغاية بمهاجمة شقيقته في 9 يوليو، ونتيجة لذلك تعرض للإصابة بعضات متكررة في الوجه والرأس سببت له تشوها حادا، على الرغم من ذلك دافع عن شقيقته واستطاع الركض بها بعيدا للحفاظ عليها.

وكلفت شجاعة الطفل 90 غرزا في وجهه جراء هجوم الكلب الذي شوه خده الأيسر بالكامل.

وروت عمة الطفل الشجاع الواقعة في منشور عبر حسابها بـ”انستغرام”، موثقة الحادثة بصور للطفل قبل تشويه وجهه وبعدها، وقالت: “مرحبا بكم جميعا، من فضلكم شاركوا قصة ابن أخي حتى تصل للجميع، نحن نعلم أن بطلنا الصغير سيحب بعض كلمات التشجيع من أبطاله المفضلين، ففي 9 يوليو الماضي أنقذ ابن أخي بريدجر البالغ من العمر ست سنوات، حياة أخته الصغيرة بالوقوف بينها وبين كلب شرس، بعد أن عضه عدة مرات في وجهه ورأسه، ثم أمسك بيد أخته وركض معها للحفاظ على سلامتها”.

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