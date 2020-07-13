وفاة حفيد إلفيس بريسلي.. مأساة جديدة تضرب عائلة “ملك الروك”

توفي بنجامين كيو، حفيد نجم الروك الراحل إلفيس بريسلي، عن عمر ناهز 27 عاما، نتيجة ما يبدو أنه انتحار بواسطة مسدس.

وعثر على جثة بنجامين كيو في كالاباساس بولاية كاليفورنيا، حيث قال مصدر مطلع، إن الوفاة ناجمة عن جرح بعيار ناري يبدو أنه أصاب نفسه به، وفق ما ذكر موقع “تي إم زي” الأميركي المعني بأخبار المشاهير.

وقال روجر ويدينوسكي، مدير أعمال ليزا ماري بريسلي، الابنة الوحيدة لإلفيس، إنها في حالة “انهيار تام”، مضيفا: “إنها مفطورة القلب ولا يمكن تعزيتها، فهي منهارة تماما، لكنها تحاول أن تبقى قوية من أجل طفليها التوأمين اللذين يبلغان من العمر 11 عاما، وابنتها الكبرى رايلي”.

وتابع: “لقد أحبت ذلك الصبي (بنجامين).. لقد كان حب حياتها”.

ولم يكن كيو نشيطا في دائرة الضوء كما هو الحال مع عائلته، لكنه أصدر أعمالا غنائية عام 2009، ومثّل أدوارا صغيرة في أعمال فنية، إلا أنه بقي محافظا على حياته بعيدا عن الشهرة، بخلاف عائلته الأسطورية، التي تضم جده ملك الروك الراحل، وأخته رايلي الممثلة، ووالده الموسيقي داني كيو.

وعرف بنجامين بشبهه الكبير لجده إلفيس بريسلي، الذي أحدث طفرة في مجال الموسيقى بواسطة أغانيه التي امتدت بين عامي 1954 حتى 1977.

وتوفي بريسلي عام 1977، عن عمر ناهز 42 عاما، بعد تناوله جرعة زائدة من المخدرات.