فيديو لا يصدق يجتاح الإنترنت لطير ضخم يحلق حاملا سمكة تشبه القرش

انتشر بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطائر جارح يلتقط سمكة كبيرة تشبه أسماك القرش في مخالبه.

ويظهر الفيديو، الذي أفادت CBS أنه تم تصويره من قبل آشلي وايت من ولاية تينيسي الأسبوع الماضي، وشاركه حساب Tracking Sharks على “تويتر”، ما يبدو أنه طائر كبير يشبه الصقر يطير فوق شاطئ ميرتل بيتش في كاليفورنيا حاملا سمكة كبيرة تكافح من أجل التحرر من مخالبه.

ووفقا لتغريدة من وايت، فإنه وقع تصوير الفيديو من الطابق السابع عشر في المبنى الذي كانت تقيم فيه. وتمت مشاركة الفيديو أيضا عبر “فيسبوك”.

Anyone know what type of bird this is and is it holding a shark? #myrtlebeach 📽 Kelly Burbage pic.twitter.com/gc59xihiM7

— Tracking Sharks (@trackingsharks) June 30, 2020