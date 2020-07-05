وفاة أكبر توأم ملتصق في العالم عن عمر ناهز 68 عاما

توفي اليوم الأحد، أكبر توأم ملتصق في العالم روني ودوني، عن عمر ناهز 68 عاما.

وأعلن جيم شقيق التوأم الملتصق، أن روني ودوني، توفيا صباح اليوم في دايتون بولاية أوهايو الأمريكية.

وعاش التوأم مع جيم وزوجته ماري في بيفركريك لمدة 10 سنوات من أجل الاعتناء بهما.

Record-breaking oldest-ever conjoined twins Ronnie and Donnie die aged 68https://t.co/vLKj3apivh — Daily Star (@dailystar) July 4, 2020

وفي عام 2010، ساعد 200 متطوع من المنطقة على توسيع منزل جيم حتى يتمكن التوأم من العيش بشكل مريح، وذلك بعد أن شعرا بمعاناة من التهاب المفاصل، وأصبح البقاء في منزلهما السابق في دايتون غير آمن لهما.

وأصبح التوأم الراحل المتلصقان أطول التوائم الملتصقة عمرا في عام 2014.

المصدر: وكالات