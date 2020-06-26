يونيو 27, 2020

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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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علوم وتكنولوجيا

طريقة بسيطة للوقاية من الحر

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فى :علوم وتكنولوجيا, منوعات
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طريقة بسيطة للوقاية من الحر

أعلن الدكتور يفغيني كوماروفسكي، أنه يمكن استخدام الإشارب “الوشاح” لتبريد الجسم والوقاية من الجو الحار.

ويقول كوماروفسكي، “عندما يكون الجو حارا فعلا وليس هناك مكان تلجأ اليه، فإن أفضل وسيلة فعالة لتجنب الإصابة بضربة شمس، هي لف الرقبة بإشارب مبلل بالماء. بالطبع يمكن استخدام أي إشارب لهذا الغرض”.

ويضيف، لماذا هذا مهم؟ “لأن الرقبة منطقة انعكاسية، تمر فيها أوعية دموية كبيرة، وتجري فيها عملية تبخر دائمة. ولف الرقبة بإشارب مبلل سيشعر الإنسان بالراحة”.

وأشار كوماروفسكي، إلى إمكانية رش مستحضرات طرد الحشرات على الإشارب قبل وضعه على الرقبة لحمايتها من مختلف الحشرات. كما أن الإشارب يحمي جلد الرقبة من حروق الشمس التي غالبا ما تتعرض لها.

المصدر: نوفوستي

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