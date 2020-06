ولادة طفلة بفم ثان في حالة طبية نادرة.. صور

اكتشف أحد الأطباء أثناء فحص طفلة حديثة الولادة، كتلة غير عادية على يمين منطقة الفم، ولكن الموجات فوق الصوتية قبل الولادة لم تسمح للفريق بحل ما كانوا يرصدونه بالضبط.

وتضمنت الاحتمالات كيسا أو خللا في النسيج الليفي أو ورما مسخيا، وبمجرد أن ولدت الفتاة، أصبح من الواضح أن الكتلة كانت في الواقع فما ثانيا صغيرا، وكانت هناك شفة وتجويف وأسنان ولسان صغير، يتحرك بالتزامن مع لسانها الرئيسي أثناء إطعامها، بحسب ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

Baby girl has SECOND mouth complete with lips, teeth and tongue removed https://t.co/OyQFRc7zZ7

— Daily Mail US (@DailyMail) May 29, 2020