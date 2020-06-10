أخفى 15 مليون يورو في شقة.. والشرطة اكتشفت “المخبأ الخبيث”

أعلنت الشرطة الايطالية، الاثنين، ضبط حوالى 15 مليون يورو نقدا مخبأة في مكان غير متوقع صمم بدهاء بالغ.

وجاء في بيان الشرطة: “داخل شقة مهرب المخدرات (..) لاحظ رجال الشرطة أمرا غير طبيعي في المسافة الفاصلة بين جدارين”.

وأضاف “بعد التحقق من الجدار اكتشفت الشرطة وجود تجاويف فهدمته. وكان الاكتشاف صادما: كان الجدار زائفا (..) ويخفي 28 صندوقا مليئة بحزم من أموال نقدية قدر مجموعها بحوالي 15 مليون يورو”.

وكانت الشقة مسجلة باسم والد ماسيميليانو كاوكي الذي يعتبر أحد تجار المخدرات الرئيسيين في منطقة ميلانو، شمالي البلاد.

وفي تحقيق منفصل أجرته محكمة بولونيا (وسط شمال)، حكم على ماسيميليانو كاوكي بالسجن بتهمة تهريب المخدرات وكان قيد الإقامة الجبرية إلى حين صدور الحكم النهائي.

وبعد الاكتشاف الأخير، الذي وصفته صحيفة “لا ستامبا” اليومية بأنه “أبرز عملية ضبط لأموال نقدية في تاريخ إيطاليا”، خسر كاوكي ميزة الإقامة الجبرية وأودع السجن.