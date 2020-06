العثور على كنز بقيمة مليون دولار بعد عقد من البحث أودى بحياة 5 رجال

عُثر أخيرا على صندوق كنز بقيمة مليون دولار مليء بالذهب والأحجار الكريمة بعد بحث دام عقدا من الزمن وقُتل خلاله 5 مغامرين على الأقل.

وكشف فورست فين، (89 عاما)، الذي ابتكر فكرة البحث عن الكنز، يوم الأحد 7 يونيو، أن البحث الذي دام عقدا عن كنزه البالغ وزنه نحو 19 كغ، والذي كلف خمسة رجال حياتهم أثناء محاولتهم العثور عليه، انتهى بعد أن أرسل له رجل صورة للصندوق المخبأ في جبال روكي.

ومنذ أن أطلق البحث في مذكراته لعام 2010 The Thrill of the Chase، جذبت المغامرة الآلاف من الباحثين عن الإثارة إلى جبال روكي للبحث عن الكنز.

وكتب فين في إعلانه عن العثور على الكنز: “كان مخبأ تحت مظلة من النجوم، بين نباتات جبال روكي المشجرة، ولم ينتقل من موقعه حيث خبأته قبل أكثر من 10 أعوام”.

وأضاف فين :”أنا لا أعرف الشخص الذي وجده، ولكن القصيدة الموجودة في كتابي قادته إلى المكان”.

وأشار فين، وهو من “سانا في” بنيومكسيكو، إلى أن الكنز عثر عليه من قبل رجل لا يريد ذكر اسمه، وهو من “الشرق الخلفي”، والذي أكد اكتشافه للكنز عن طريق إرسال صورة له.

وأدرجت فين الأدلة المؤدية إلى مكان الكنز في قصيدة مؤلفة من 24 سطرا نشرت عام 2010 داخل كتاب عن قصة حياته، والتي تحمل عنوان Thrill of the Chase.

ويحتوي الكنز على قطع ذهبية ومنحوتات لوجوه صينية في اليشم، ومجوهرات أثرية من الياقوت والزمرد والمرايا الذهبية من عصور ما قبل التاريخ.

ويزن الصندوق فارغا 9 كغ، بينما تزن محتوياته نحو 10 كغ، ووفقا لفين، فإنه ما يقدر بنحو 350 ألف شخص من جميع أنحاء العالم ذهبوا إلى الجبال للبحث عن الكنز، مشيرا إلى أنه أطلق هذا البحث لتشجيع الناس على استكشاف الطبيعة.