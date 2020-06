أطول كلب في العالم يدخل عالم الأرقام القياسية من جديد! (صور+فيديو)

سجل الكلب الشهير “فريدي” الذي فاز سابقا بلقب أطول كلب في العالم، رقما قياسا آخر ، بعد أن أصبح أكبر كلب معمر من نوع Grand Danois.

وأشارت مالكة الكلب، كلير ستونمان، من مقاطعة نورفولك البريطانية بأن كلبها العملاق بعد أن احتفل في الـ 17 من مايو الفائت بعيد ميلاده الثامن أصبح أكبر كلب على قيد الحياة من نوع Grand Danois .

وقالت ستونمان إن الاحتفال اللطيف بعيد ميلاد حيوانها الأليف جرى بحضور جارتها الصغيرة كلير مانلي البالغة من العمر 7 سنوات، والتي تعتبر صديقة محببة لـ “فريدي”.

وأضافت “أحاول دوما إخراج كلبي للتنزه في الصباح الباكر حتى لا يصدم الناس من حجمه الكبير او يخافوا أو يقولوا لي أني أسير مع كلب في الشارع.. أنا قلقة بشأنه وسعيدة أني أملكه وهو في هذا العمر، إنه مدلل للغاية، ويستطيع أن يحصل على ما يريد في هذه الأيام”.

Well done on both counts Freddy! #UCB1 @UCBMedia — https://t.co/oKMiK3wPkU via @MailOnline

— 𝚂𝚝𝚎𝚟𝚎 𝙱𝚎𝚜𝚝 (@stevefbest) June 8, 2020