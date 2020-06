أميركي أسود نظف الشارع ليلا بعد المواجهات.. ماذا فعل معه سكان الحي البيض؟

عندما شاهد أنتونيو غوين جونيور، الأضرار التي خلفتها احتجاجات شهدتها مدينته بافالو في ولاية نيويورك تنديدا بوفاة جورج فلويد خلال اعتقاله في مينيابوليس، أخذ مكنسته وأكياسا بلاستيكية وبدأ ينظف الشوارع في ساعات الليل.

بدأ غوين العمل في الساعة الثانية فجرا الاثنين، ولم يتوقف عن التنظيف إلا بعد 10 ساعات. وعندما وصلت مجموعة من سكان الحي في وقت لاحق من الصباح بهدف تنظيفه، وجدوا أن الشاب البالغ 18 عاما أنجز معظم المهمة.

وقال الشاب لشبكة CNN، إنه قرر فعل شيء ما بعدما شاهد ما نقلته محطات التلفزيون عن الأضرار التي تكبدتها جادة بيلي في بافلو وكل النفايات والزجاج المكسر الذي ملأها.

وأضاف الشاب أنه كان يعلم أن السكان سيحتاجون إلى استخدام الطريق من أجل التوجه إلى أعمالهم في صباح اليوم التالي، فقرر التوجه إلى الموقع وتنظيفه في الليل.

وبعد انتشار الأخبار عن المبادرة التي أقدم عليها الشاب المتحدر من أصول أفريقية من تلقاء نفسه، رد مجتمعه له الجميل.

وقرر مات بلوك، الأميركي الأبيض، أن يهدي سيارته الرياضية المكشوفة الحمراء وهي طراز فورد ماستانغ، إلى غوين بعدما انتشرت أنباء عمله النبيل في وسائل الإعلام المحلية.

وقال بلوك البالغ 27 عاما، لـCNN إنه كان يرغب في امتلاك تلك السيارة منذ كان طفلا، لكنه نادرا ما يستخدمها في الآونة الأخيرة فرأى أن غوين يستحقها.

Teen who cleaned up after protest rewarded with car High school senior Antonio Gwynn Jr. was rewarded with a car and a college scholarship after cleaning up protest damage in Buffalo, New York. https://t.co/fK99zHM5gW #Video #USRC pic.twitter.com/9C8QyUaiPh

— Top U.S. & World News🗽 (@USRealityCheck) June 7, 2020