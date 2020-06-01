بهجوم غادر.. “قطيع أبقار” يقتل مسنا في بريطانيا

في حادث مأساوي، غريب من نوعه، توفي مسن بعد أن هاجمه قطيع من الأبقار في إحدى بلدات المملكة المتحدة.

وقالت شرطة شمال يوركشاير إن الرجل البالغ من العمر 82 عاما وزوجته كانا يسيران في إيفيسكار، بالقرب من إنغلتون، وهي بلدة تقع في شمال يوركشاير بشمال البلاد، حوالي الساعة 1.45 مساء يوم السبت.

وأعلن عن وفاة الضحية في مكان الحادث، بينما نقلت زوجته البالغة من العمر 78 عاما إلى المستشفى بواسطة الإسعاف الجوي.

وقالت متحدثة باسم الشرطة: “إن رجلا يبلغ من العمر 82 عامًا من فولريدج توفي أمس بعد أن هاجمه قطيع من الأبقار”.

وأضافت: “هرعت خدمات الطوارئ لمكان الحادث.. للأسف توفي الرجل في مكان الحادث”.

وأصيبت المرأة، البالغة من العمر 78 عاماً، برضوض شديدة ونُقلت إلى مستشفى لانكستر الملكي بواسطة الإسعاف الجوي”.

وتقول السلطة التنفيذية للصحة والسلامة، بناءً على عدد من الحوادث كل عام، أن الأبقار هي أخطر الحيوانات في المملكة المتحدة، حيث يقع عمال المزارع والمشاة ضحايا بشكل أساسي لهذا الحيوان الضخم.