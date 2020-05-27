وفاء إلى الأبد

ينتظر كلب من مدينة ووهان الصينية في مستشفى محلي منذ فبراير الماضي صاحبه الذي توفي هناك نتيجة إصابته بفيروس كورونا.

وأفادت صحيفة “ذي نيويورك تايمز الأمريكية” بأن الكلب وصل المستشفى بصاحبه الذي توفي بعد 5 أيام من بدء علاجه في عز وباء فيروس كورونا. وقالت إن الكلب يعيش الآن في بهو المستشفى ويبحث عن صاحبه الراحل. أما العاملون في المستشفى فيطعمونه على مدى 3 أشهر تقديرا لوفائه.

وقالت صاحبة متجر في ووهان ، أو كواي فين، إن صاحب الكلب عانى من مرض التهاب الرئة وتم نقله إلى المستشفى مصابا بفيروس كورونا. وأضافت أنها حاولت أخذ الكلب من المستشفى لترعاه لكن كل محاولاتها باءت بالفشل.

وصارت ترعاه في 14 أبريل الماضي حين استأنف عمل متاجر المدينة ومنحت الكلب لقب “سيا باو”، ما يعني بالصينية “الكنز الصغير”.

وقالت إن الكلب لا يغادر المستشفى أبدا وأدهش وفاءه لصاحبه كل من رآه.

ويستقبلها الكلب كل صباح ويزورها نهاية الدوام. لكنه لا يغادر المستشفى حيث فقد صاحبه. وحاولت المرأة نقله إلى مكان بعيد عن المستشفى، لكنه عاد كل مرة إلى مكانه حيث ينتظر صاحبه بفارغ الصبر.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا