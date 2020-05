نجل عادل إمام يسخر من ترجمة “نيتفلكس” لمسرحية “مدرسة المشاغبين”

سخر الممثل المصري، محمد إمام، من ترجمة شبكة البث الرقمي الأمريكية “نيتفلكس” لبعض المسرحيات العربية المطروحة عبر منصتها خلال إجازة عيد الفطر.

وشارك إمام عبر حسابه على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي ترجمه “نيتفلكس” الحرفية لمثل مصري شعبي يردده والده الفنان عادل إمام في المسرحية هو: “القرع لما استوى قال للخيار يا لوبيا”.

وترجم “نيتفلكس” المثل الشعبي “when the pumpkin ripened it called the cucumber beans” (عندما ينضج اليقطين يطلق عليه حبوب الخيار)، ليعلق محمد إمام على الترجمة برموز تعبيرية ضاحكة.

وكانت “نيتفلكس” أعلنت عن عرضها لمشتركيها مجموعة من المسرحيات الكوميدية الشهيرة خلال فترة إجازة عيد الفطر، منها “مدرسة المشاغبين” و”سك على بناتك” و”العيال كبرت” و”شاهد ماشفش حاجة”.

وشهدت مسرحية “مدرسة المشاغبين” على انطلاق نجومية أبطالها خلال سبعينيات القرن الماضي، وهم عادل إمام وسعيد صالح وأحمد زكي ويونس شلبي وهادي الجيار، وهي من إخراج جلال الشرقاوي.

وكان عادل إمام احتفل بعيد ميلاده الـ80 خلال شهر مايو/ أيار الجاري.