بأقل من 1 دولار.. بيع مؤسسة إعلامية في نيوزيلندا

تقرر بيع مؤسسة إعلامية شهيرة في نيوزيلندا باسم “ستاف” بدولار نيوزيلندي (0.6 دولار أمريكي) لرئيستها التنفيذية سينيد باوتشر، بحسب الموقع الإلكتروني لـ”ستاف”.

وذكرت شركة “ناين” الأسترالية، المالكة لـ”ستاف”، في بيان لها اليوم الاثنين، أنه تقرر بيع المؤسسة النيوزيلندية لباوتشر.

وتشغل “ستاف” موقعا إخباريا وتصدر 9 صحف يومية وصحيفة أسبوعية وشبكة تواصل اجتماعي.

وتعتزم باوتشر نقل ملكية الشركة إلى الموظفين، وتقوم حاليا بتطوير نموذج أعمال كي يصبحوا مساهمين فيها.

وقالت باوتشر، إن البيع أعطى الشركة موثوقية أكبر بكثير لمرحلة ما بعد كوفيد 19.

وأشارت إلى أنه “لشيء رائع أن نتحكم في مستقبلنا بالانتقال إلى الملكية المحلية وفرصة لبناء المزيد اعتمادا على ثقة النيوزيلنديين الذين يلجأون إلينا للحصول على الأخبار المحلية والوطنية والترفيه كل يوم”.

ويبلغ عدد موظفي “ستاف” نحو 900 شخص، من بينهم 400 صحفي، وفي أبريل الماضي وافق الموظفون على تخفيض رواتبهم بنسبة 15%، وذلك بعد انخفاض إيرادات المؤسسة من الإعلانات بشكل حاد بسبب جائحة كورونا.