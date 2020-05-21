مصر: ولادة طفل بعضوين ذكريين

الحالة رقم 20 عالمياً.. ولادة طفل بعضوين ذكريين

ذكرت وسائل إعلام مصرية، أن أحد مستشفيات أسيوط كبرى مدن الصعيد، شهد حالة نادرة لولادة طفل بعضوين ذكريين.

ونقل موقع اليوم السابع عن مستشفى صحة المرأة أن الطاقم الطبي فوجئ عقب ولادة الطفل بلحظات بعدما تبين أنه “يمتلك عضوين ذكريين وخصيتين ولا يمتلك فتحة شرج”.

وخضع الطفل لجراحة سريعة لعمل فتحة شرج جانبية من البطن مؤقتة لتساعده على الإخراج. وبعد ذلك تبين لدى الطفل تضخم في الكلية اليسرى وازدواج في القولون الهابط.

وقال مدرس جراحات المسالك البولية والتناسلية أحمد كمال حسب النبي إن التفسير العلمي لمثل هذه الحالات حتى الآن “غير معروف”.

وبحسب صحيفة الدستور المصرية فإن هذه الحالة النادرة تعد الرقم 20 عالمياً.

وسيتم إجراء أشعة مقطعية ورنين على البطن والقولون والمثانة ومجرى البول لتحديد العضو الذكري الذي يحتوي على قناة مجرى البول واستئصال العضو الذكرى غير المتصل بالمثانة وتجميل المنطقة الخارجية للأعضاء التناسلية لتبدو طبيعية.

وقال والد الطفل إنه تزوج منذ ثلاثة أعوام وزوجته أجهضت في الحمل الأول ثم حملت مرة أخرى ولديهما طفل يبلغ عامين، مشيراً إلى أنه لا تربطه بها أي صلة قرابة.