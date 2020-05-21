تركيا.. منشفة قد تتسبب بسجن شاب لثلاث سنوات

لم يعلم أن تجفيف منشفته على الشرفة سيقوده إلى السجن. فقد اعتقلت السلطات التركية شابا إيراني الجنسية يدعى محمد رضا، إثر تعليقه منشفة على شرفة منزله مرسوما عليها علم بريطانيا، وسط هتافات وتصفيق من قبل قاطني المباني المحيطة.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل”، تقدم الجيران ببلاغ ضد الرجل بسبب ما وصفوه بسلوكه “الاستفزازي” يوم 19 مايو/ أيار والذي يعرف باسم “يوم الشباب والرياضة” في تركيا، وفيه يعلق العلم التركي على النوافذ والشرفات، وحيث شهد ذلك اليوم بداية حرب الاستقلال التركية عام 1919. ويتم الاحتفال خلال هذا اليوم بمؤسس الدولة كمال أتاتورك، الذي أصبح أول رئيس لها في عام 1923.

ووفقا لوسائل الإعلام المحلية فإن الجيران شاهدوا المنشفة معلقة على شرفة منزل محمد في الطابق الخامس بمدينة قيصري، الأمر الذي أغضبهم واتصلوا على إثره بالشرطة. وأوضح محمد أنه لم يقصد أي شيء وأنه كان فقط يجفف المنشفة، إلا أن السلطات في المدينة اتخذت بحقه الإجراءات القانونية.

ووفقا لديلي ميل فإنه ليس من الواضح ما هي الجريمة التي اتهم الرجل بارتكابها، لكن وزارة الخارجية البريطانية تحذر من أن إهانة الأمة التركية أو العلم الوطني هي جريمة. ويحذر المسؤولون من أن أي شخص يخالف هذه القواعد قد يواجه عقوبة السجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.