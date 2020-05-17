في عيد ميلاده الـ80.. “الزعيم” يكشف متى سيعتزل الفن

كشف الفنان المصري، عادل إمام، عن موعد اعتزاله الفن، وذلك على هامش بلوغه الـ80 عاما، اليوم الأحد 17 مايو/ أيار.

وأكد عادل إمام أنه إذا شعر أن الجمهور سأم من وجوده فإنه سيتوقف عن تقديم أعمال جديدة، أو عندما أشعر بعدم وجود أفكار جديدة، بحسب موقع “البوابة نيوز”.

وتابع أنه يحسب عمره منذ أن حقق حلمه بامتهان الفن الذي يعشقه ويقدسه ويفرّغ فيه كل مخزون طاقته.

واكمل: “بالرغم من المسيرة التي يراها الناس أنها كبيرة جدا، إلا أنني أشعر أن لدي المزيد الذي لم أقدمه بعد لجمهوري الذي أقدّره وأعشقه وأخاف من آراءه حتى هذا اليوم، وأتابع انتقاداته وأعمل على ضبطها وآخذها في عين الاعتبار”.

وعن سبب تعاونه الدائم مع نجله المخرج رامي إمام خلال السنوات الأخيرة، فقال إن ذلك يعود إلى موهبته و”عينة حلوة كمخرج” ويجد متعة وراحة في التعامل معه.

وتابع عادل إمام موضحا: “لا أعد حسابات لكون رامي ابني لأنني أكثر من ينتقده في حال أخفق في شيء ما، ولكننا نجحنا سويا في الأعمال السابقة، وهذا أكبر حافز للتعاون”.

وعلى عكس الرأي الشائع، فإن عادل إمام يرى أن موسم دراما رمضان 2020 تأثر بالإيجاب بسبب فيروس “كورونا” المستجد، وذلك لأنه “جعل الجمهور متابعا أكثر للأعمال الدرامية، وقادر على التمييز بين الأعمال الجيدة وغير الجيدة، وجعلت المنافسة أكثر قوة”.

وعن يومياته في فترة حظر التجوال، قال عادل إمام إنه “بيتوتي” بطبعه (محب للجلوس في المنزل) “ويجد متعته فيه أكثر من الخروج، كما أنه حريص على التواجد وسط العائلة والأحفاد.

من ناحية أخرى، طرح الشاعر المصري، أيمن بهجت قمر، عن أغنية من كلماته بمناسبة عيد ميلاد عادل إمام الـ80 اليوم السبت.

تحمل الأغنية اسم “عادل إمام الأول”، وهي فكرة يسري الفخراني، وغناء ‏أرشميدس ومحمد كيلاني، وألحان محمود العسيلي، وتوزيع موسيقي هاني ربيع، والأغنية إهداء ل‍عادل إمام من “الشركة المتحدة للإعلام”.